Pro Kapitali käive kasvas järsult, kuid kasumist säilisid vaid riismed

«Meie käimasolevad arendused on suures osas müüdud, kuid lähtudes potentsiaalsete ostjate jätkuvast huvist uute projektide vastu ning konkurentide tegevusest, võime öelda, et tehingute arv ning hinnad ei ole üleüldise geopoliitilise olukorra poolt liigselt mõjutatud,» kommenteeris börsiteates tulemusi ettevõtte juht Edoardo Preatoni. «Sellegipoolest on turuanalüütikud võtnud tänu Euroopas toimuvale inflatsioonile ning sellega kaasnevale intressimäärade tõusule konservatiivsema lähenemise.»