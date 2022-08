TextMagic maadleb kuulujuttudega

Eraldi tuleb rõhutada, et selle ülekursi, mis aktsiakapitaliks konverteeriti ja mille arvelt suurendati kõigi aktsionäride aktsiate väärtust, maksis sisse suuraktsionär Monday Media OÜ. See tähendab, et sisuliselt suurendati fondiemissiooni käigus kõigi aktsionäride osalust suuraktsionäri Monday Media sissemakse arvelt.

Miks just selline ajastus?

Kuue kuu aruande avalikustas TextMagic 15. augustil. Arvestades, et tegu on puhkuste perioodiga, tekkis TextMagicu juhtkonna arvates märkimisväärne risk, et jättes fondiemissiooni puudutava hääletuse ja sellega seotud tegevused augusti teise poolde, ei jõuta augusti lõpuks äriregistrile avaldust ära esitada (s.t kindlasti ei olnud võimatu, et avaldus jõutakse ikkagi ära esitada, kuid juhtkond ei soovinud seda riski võtta).