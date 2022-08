Jaapan ahvatleb noori rohkem jooma

Noored joovad vanematest vähem saket ja teisi alkohoolseid jooke. Jaapani maksuamet algatas ideekonkursi «Sake Viva». Selle eesmärgiks on kaasates 20-39 aastaseid tulla lagedale ideedega, kuidas elavdada alkoholitööstust ja muuta noortele atraktiivsemaks sake, shochu, viski, õlu või veini joomine. Kampaaniaga soovitakse leida ka võimalusi kodus joomise edendamiseks.

Vananev Jaapani rahvastik tarbib vähem alkoholi. See trend süvenes pandeemia ajal. Alkoholi müük on vähenenud ja see toob riigile vähem maksutulu.