Bridgewater tõmbas Euroopa aktsiaturu languse panused väga väikeseks

Juulis oli veel riskifondil üleval hiigelpanus enam kui 50 Euroopa ettevõtte aktsiate kukkumisele. See näitas, et fond oli pessimistlik Euroopa suhtes.

Nüüd on Bridgewateril alles vaid kaks langustpanust Euroopas, milleks on Banco Santander ja ING Group. Kokku on nende positsioonide väärtus kõigest 475 miljonit eurot.