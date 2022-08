Raju kuu Tallinna börsil: mitmed aktsiad tegid salaralli

Eesti ettevõtetest enim tõusis Nordeconi aktsia, tervelt 20%. Ehitussektor on sattunud inflatsioonikeerisesse, nii et ehitusfirmad on esitanud pöördumisi juba ministeeriumidele. Nordeconi lõppenud kvartali majandustulemused olid nõrgad, kuid sellega kaasnenud aktsia nõrkust on investorid vahepeal ära kasutanud ja aktsia kaupleb praegu 0,94 euro tasemel. Pikaajalistele investoritele on see aga väike lohutus, sest viimase 12 kuuga on aktsia kaotanud ligi kolmandiku oma väärtusest.