Robus sai võimsa poolaastakahjumi

Ettevõte on alustanud unikaalse nutika treeninginventari Smart GymBars arendusega, mille väljatöötamist toetab EAS, ka on asutud välja arendama soodsama hinnaklassi treeningseadet GymBars Light.

Robus Group AS on alternatiivbörsil Nasdaq First North registreeritud ettevõte, mis tegeleb Robus Athletics virtuaalse spordiklubi kontseptsiooni arendamisega. Robusega samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad tema tütarettevõtted Robus Athletic OÜ ja Robus Athletic, Inc., mille põhitegevusalaks on Robuse toodete ja teenuste arendamine ning turustamine.