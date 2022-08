Leedu meedia: Eesti riskiraha hakkab nüüd Leetu voolama

«Kõik need fondid võivad alustada Leedus investeerimist. Siiski pole eestlased meile teadaolevalt Leedus veel olulisi riskikapitali investeeringuid teinud. Praegu näeme me teemakohastel üritustel väikest kasvu Eesti investorite huvis meie ökosüsteemi vastu ja Eesti fondid on hakanud Leedus oma fondidele meeskonnaliikmeid otsima, aga Eesti fondide tegevust Leedus oleks praegu keeruline ennustada,» rääkis Sakalauskaite.