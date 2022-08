Konkurentsiamet andis Tallinna Vee hinnatõusutaotlusele rohelise tule

Tallinna Vesi investeerib järjekindlalt säästlikesse tehnoloogiatesse, mis muuhulgas aitab leevendada elektri järsku hinnatõusu. «Viimasel kolmel aastal oleme teinud investeeringuid ligikaudu 60 miljoni euro ulatuses. Eesmärk on teha lähiaastatel veelgi mitmeid suuri investeeringuid energiakulude ja keskkonnamõjude vähendamiseks,» ütles Timofejev. Näiteks on ettevõttel plaanis hakata reoveepuhastusjaamas ise tootma biogaasist elektrit. Praegu kasutatakse biogaasi hoonete kütmiseks ja reoveepuhastusprotsessi soojendamiseks. Timofejevi sõnul on suuremates tarbimispunktides võetud elektri kulu säästmiseks kasutusele reaktiivenergia kompensaatorid. «Hiljuti võtsime kasutusele ka automatiseeritud tehnoloogia, et ajastada elektritarbimine madalama börsihinnaga aegadele,» lausus ta.