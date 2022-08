Sakslased vihased: uus ränk gaasimaks läheb Vene oligarhi taskusse

Kuna Saksa-Vene energiahiid Uniper sattus kõrge gaasihinna tõttu rahalistesse raskustesse, otsustas Saksamaa valitsus kehtestada tarbijatele uue gaasimaksu. Maksust saadav raha jagatakse siis raskustes energiafirmadele, et need pankrotti ei läheks - selline oli idee.

Maksu suuruseks pandi 2,4 senti kilovatt-tunni kohta ning see ajendas Saksamaa lehti panema uutele hinnaarvutustele pealkirju nagu «maja kütmine hakkab maksma 12 000 eurot aastas».

Nüüd selgus, kes seda maksuraha saada soovivad ning rahvas on kõike muud kui rõõmus.

Tagesschau kirjutab, et nende ettevõtete seas, kes nüüd gaasimaksu-raha tahavad on rida ettevõtteid, kes on kriisist kaugel ja teenivad miljardikasumeid.Saksamaa majandusministeeriumi andmetel on neil praeguseks laekunud 12 ettevõtte taotlus, maksuraha saama hakata. Teiste seas on EnBW tütarettevõte VNG, EWE ja endine Gazprom Germania omanduses olnud Wingas.

Teisi nimesid ei tahtnud ministeerium välja anda, aga Handelsblatt uuris need välja ja selgus üsna kiiresti, miks ministeerium nimed maha vaikis. Nimelt oli tegu eelkõige välismaiste ettevõtetega: Austria OMV, Šveitsi energiakaubandusega tegelev firma Axpo, Hollandi-Šveitsi ettevõte Vitol ja Šveitsi Gunvor.

Iseäranis Gunvori puhul lõid sakslastel häirekellad peas põlema. Tegu on küll Šveitsi ettevõttega, aga selle loojaks on Venemaa oligarh Gennadi Timtšenko. Viimane on sanktsioonide all.