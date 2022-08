Mitte ainult eramajad - Euribor hakkab mõjutama korteriühistute plaane

SEB ärikliendi haldur Ander Allas ütles, et Euribori muutumine tuleneb sellest, et selle trende juhib Euroopa Keskpank oma intressipoliitikaga, mis omakorda on instrumendiks Euroopa majanduse stabiilsena hoidmisel. Seega mõjutab Euribor olemasolevaid ja tulevasi laenuvõtjaid, sealhulgas korteriühistuid, kes soovivad taotleda laenu elamu renoveerimiseks, kaasajastamiseks või jätkusuutlikkumaks muutmiseks.

Alternatiivse võimalusena toob Allas välja intressimäära fikseerimine, mida reeglina tehakse kuni viieks aastaks. «Selle võimaluse juures tuleb arvestada, et fikseeritud intress kehtib eraldiseisva määra alusel, mis on mõnevõrra kõrgem hetkel muutuva intressi suhtes. Selle variandi puhul tuleb olla valmis remondifondi tasude suurendamiseks olukorra põhiselt,» lisas ta.

Allas toob näiteks, et kui korteriühistu, kus korterite üldpind on kokku 5000 ruutmeetrit, taotleks laenu summas 300 000 eurot renoveerimistööde teostuseks graafikuga 20 aastat, tõuseks ujuva kuue kuu Euribori puhul, mille turutase on hetkeseisuga ligi 0,7 protsenti, 50-ruutmeetrise korteri omanikule ühistule tasutav arve kahe euro võrra. Fikseeritud Euribori puhul viieks aastaks, mille turutase on hetkeseisuga 1,5 protsenti, kujuneks igakuine korteriühistule tasutav arve aga nelja euro võrra suuremaks.