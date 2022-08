ELMO kaugjuhitav elektriauto sooritas edukalt sõidueksami

Sõiduauto kaugjuhtimist on maailmas katsetatud aastaid, kuid seni on väga vähesed ettevõtted jõudnud tehnoloogia arendamisega piisava turvalisuse ja töökindluse tasemele, et sellega oleks võimalik teedel liigelda.

ELMO Rent on välja koolitanud kaks kaugjuhti ja jätkab uute juhtide õpet. Väljatöötamisel on ka kaugjuhtimisstandard ja plaan luua kaugjuhtimiskeskus. Esimesed sõidud teeb kaugjuhitav sõiduk Paldiski tänavatel.

ELMO Rent AS on Eesti ettevõte, kelle peamiseks tegevusalaks on keskkonnasõbraliku sõidukijagamisteenuse pakkumine. Kaugjuhtimise tehnoloogiaga on juba varustatud ka järgmise põlvkonna elektriline Leaf ja ettevalmistamisel Renault Zoe.