Aktsiad on läinud lappama: 5 põhjust karuturu naasmiseks

Cetera Financial Groupi investeerimisjuht Gene Goldman märkis, et kuigi majandus võib olla ameeriklaste arvatust tugevam, võib ikka aktsiaturgu tabada tagasilöök.

«Häid uudiseid on palju, kuid praegune tõus vajab pausi,» rääkis ta MarketWatchile. «Aktsiad on tõusnud liiga palju ja kiiresti.»

Järgmiseks märgiks on Goldmani sõnul kasvavad võlakirjatootlused. Tõusvad võlatootlused võivad muutuda aktsiatele probleemiks, kuna võlakirjad muutuvad aktsiate suhtes atraktiivsemaks. Aasta algul liikusid aktsiad ja võlakirjad tandemis. Augustis on see dünaamika muutunud. Võlatootlused on kasvanud, aga aktsiad on hakanud näitama nõrkuse märke. Võlatootlused kasvavad kui võlakirjade hinnad langevad. Wall Streetil tahetakse näha, kas aktsiad lähevad sarnaselt võlakirjadega odavamaks.