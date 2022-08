Aasia haaras USA-lt börsilanguse tõrviku

Euroopas tõusis maagaasi hind eile 13 protsent, jõudesi uuele rekordile. Maagaasi hind on kuu ajaga kahekordistunud ja on 14 korda kallim kui viimase kümne aasta keskmine.

«Euroopa kohutav energiaolukord viitab, et inflatsioonitipust pole veel põhjust rääkida,» ütles NAB ökonomistide direktor Tapas Strikland Reutersile. «Jätkuvalt on risk, et kõrge inflatsioon kestab kauem ja nõuab keskpanga agressiivset tegevust. Pole üllatav, et dollar on aastakümnete tipus, kuna euro ja Briti nael kukuvad.»