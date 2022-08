Kas tuleb uus rahakaasamine? Hagen Bikesil peaks olema raha otsas

30. juuni seisuga oli ettevõttel 61 183 eurot raha. Kui ettevõtte jätkas samas tempos rahapõletust, peaks nüüd raha olema otsas või kohe läbi saamas. See tekitab küsimuse, kas ettevõte on tulemas välja täiendava aktsiapakkumisega.

See tekitab küsimuse, kas ettevõttel pole põhjust anda käibehoiatus, kuna prognoos võib olla liiga optimistlik. Vastavalt börsi reeglitele, mis kehtib ka alternatiivturu ettevõtetele, peab emitent teavitama prognoosi muutusest, kui eeldatav hälve on vähemalt 10 protsenti.

Lennukal börsidebüüdil ütles Hagen Bikesi juht Kaspar Peek, et uut aktsiapakkumist ei oska praegu prognoosida. «Kui kasv osutub plaanitust kiiremaks, on meil lisaraha vaja,» lausus ta.

Huvitav mis oleks uuel aktsiapakkumisel see jutt, mida investoritele jutustatakse? Tulemused on viletsad ja ei tundu väga suurt kindlust olevat, kas ärimudel on jätkusuutlik. Lisaks sai Punktid Technologiese IPOga alternatiivturu aktsiapakkumiste buum sümboolse punkti ehk investorid on valivamad ja ettevaatlikumad.