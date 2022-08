Coinbase’i juht hoiatab investoreid pika krüptotalve eest

Ta rääkis intervjuus CNBCile, et loodab, et krüpto karuturg saab läbi, kuid USA suurim krüptoturg valmistub veel suuremaks languseks.

«Me loodame, et see saab läbi 12–18 kuuga ja siis tuleb kena taastumine, kuid me peame loomulikult valmistuma pikemaks languseks,» ütles ta. «Me ei püüa tulevikku kaunimaks mõelda.»