IuteCrediti kasum vähenes esimesel poolaastal kolmandiku võrra

Kulude ja tulude suhe 30. juuni seisuga oli 43,5 protsenti, mida on 7,7 protsenti rohkem võrreldes 2021. aasta sama kuupäevaga. See näitaja kasvas ettevõtte sõnul peamiselt Moldova Energbanki omandamise, äritegevuse kasvu ja tulevaste tuluvoogude kogunemisega seotud kulude tõttu.

IuteCrediti juhi Tarmo Silla sõnul on esimeses kvartalis tehtud investeering Energbanki end ära tasunud. "Samal ajal teeme edusamme Energbanki operatiivjuhtimise ülevõtmisel. 95-protsendise osaluse omandamine on osutunud Iute grupi jaoks väga tulusaks. Samas on pank ise kasumlik juba enne tegevus- ja digipöörde algust, mida plaanime läbi viia aastatel 2022–2023," märkis Sild.