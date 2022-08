ELMO Rent kaugjuhitavate autode tehnoloogia turundust hakkab juhtima eraldi turundusjuht

Somelar on olnud vastutav Eesti iduettevõtte Pocopay brändi kommunikatsiooni eest, töötanud Luminor panga Baltimaade brändijuhina ning rahvusvahelise finantseerimisettevõtte Creditea brändi- ja kommunikatsioonijuhina. Tema juhtimisel on viimasel kolmel aastal lansseeritud ja rebränditud ettevõtteid ning pangandusteenuseid Austraalias, Mehhikos, Hispaanias ja Kesk-Euroopa riikides.

«ELMO on maailmas esimesena turule toomas kaugjuhitavate sõidukite tehnoloogiat, mis aitab elukeskkonda säästlikumaks ja efektiivsemaks muuta. Brändi ja turunduse eest vastutava juhtkonna liikmena on sellised ambitsioonikad ja revolutsioonilised eesmärgid suurepäraseks väljakutseks ja võimaluseks varasemate kogemuste rakendamisel. ELMOs on ka ühildatud kaks minu kirge – tehnoloogia ja roheline mõtteviis,» ütles Somelar.