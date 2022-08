ELMO Rent leidis turundusjuhi

Raili on olnud vastutav tänaseks maailmas tuntud Eesti iduettevõtte Pocopay brändi kommunikatsiooni eest, töötanud Luminor panga Baltimaade brändijuhina ning rahvusvahelise finantseerimisettevõtte Creditea brändi- ja kommunikatsioonijuhina. Tema juhtimisel on viimasel kolmel aastal lansseeritud ja rebränditud ettevõtteid ning pangandusteenuseid Austraalias, Mehhikos, Hispaanias ja Kes-Euroopa erinevates riikides.

«ELMO on maailmas esimesena turule toomas kaugjuhitavate sõidukite tehnoloogiat, mis aitab elukeskkonda säästlikumaks ja efektiivsemaks muuta. Brändi ja turunduse eest vastutava juhtkonna liikmena on sellised ambitsioonikad ja revolutsioonilised eesmärgid suurepäraseks väljakutseks ja võimaluseks varasemate kogemuste rakendamisel. ELMOs on ka ühildatud kaks minu kirge – tehnoloogia ja roheline mõtteviis,» ütles Somelar.

ELMO Rendi asutaja ja tegevjuhi Enn Laansoo Jr. sõnul seisab ettevõttel ees tihe hooaeg, mis on ühtlasi kulminatsiooniks kaugjuhitava sõiduki tehnoloogia teenusesse toomisel ja välisriikides turundamisel. «Esimesed kaugjuhitavad sõidukid jõuavad teenusesse juba septembris ning meil on väga suur ambitsioon tehnoloogiat hakata ka välisturgudel litsentseerima. Raili senine kogemus fintech ettevõtete rahvusvahelisel turundamisel on meie jaoks väga väärtuslik,» ütles Laansoo.

ELMO tehnoloogiat tutvustav Prantsuse-Saksamaa ringreis juunikuu alguses osutus väga edukaks ja on tõstnud sealsete riikide meedia ning ettevõtete huvi ELMO kaugjuhitava tehnoloogia vastu. Septembris liigutakse juba USA turule.

Ettevõtte juhtkond on suve jooksul täienenud mitme inimese võrra - IT arendusjuhina alustas Raoul Järvis, kelle käe all on valminud maailma üks esimesi ja auhinnatumaid takso tellimise mobiilirakendusi Taxipal. ELMO tegevust Prantsusmaal ja Saksamaal asus käivitama Kristiina Kaldmaa, kelle varasemad kogemused EASi, saatkondade ja Business France juures toetavad ELMO plaane laieneda Eestist väljaspoole. Ettevõtte juhtimise võttis üle ELMO Rendi asutaja ja rohevaldkonna pioneer Enn Laansoo, Jr.

«Ettevõtte juhtkonna tugevdamine on olnud strateegiline samm valmistumaks maailmas esimese ettevõttena teenusesse tooma kaugjuhitavat tehnoloogiat. Meil on tehnoloogia osas suured ambitsioonid ning mul on hea meel, et saame eesmärkide suunas liikuda ühtse meeskonnana, mis koosneb oma ala tugevatest professionaalidest,» ütles Laansoo Jr.