Aasia aktsiaturud tõusid arglikult

«Hetkel nähakse aktsiaturul, et majanduse kohta käivad halvad uudised on tegelikult head, kuna see tähendab, et USA keskpank ei pruugi rahapoliitikat karmistada nii palju kui arvatud,» ütles Nomura makroanalüüsi juht Rob Subbaraman Reutersile. «Kuid investorid võivad oma arvamust muuta Jackson Hole’i ürituse järel.»