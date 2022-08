Fortumi šokeeriva kahjumi kõrval oli ka midagi head

Fortumi võrreldava ja tegeliku tulemuse vahel on suur vahe, kuna osaliselt Fortumile kuuluva Uniperi kahjumit käsitletakse erakorralise kuluna.

Fortumi olukord on ka edaspidi keeruline. Oktoobri algul peaks minema kergemaks, kuna Saksamaa seadus muutub päästepaketi raames. See tähendab, et tarbijad hakkavad maksma kinni Venemaa gaasi asemel turult ostetava gaasi hinnavahet 90 protsendi ulatuses.