Eesti investor avab kaardid: mida praegu osta

Eesti börsiinvestor Rene Ilves nentis, et tema tunded turgude suhtes on kahetised. «Paistab, et USA börsid on intressitõusu juba sisse arvestanud ja S&P500 indeks on juuni põhjast 12 protsenti tõusnud. Teisalt jätkub maailmas intressitõus ja ka meil (Euroopas/Eestis – toim) peaks intressid veelgi kerkima. See hakkab aeglaselt tundma andma ehk kunagi sügisel (pangad korrigeerivad laenuintresse üldiselt kuuekuulise perioodi vältel – toim). Lisaks veel kõrged energiahinnad,» loetles Ilves turge mõjutavaid põhjuseid.