Türgi aktsiad rallivad välisinvestorite najal

Türgi keskpanga andmetel investeerisid välismaalased 19. augustil lõppenud nädalal Türgi aktsiatesse 366 miljonit dollarit. Kohalikud aktsiad on tänavu seni tõusnud kohalikus vääringus 68 protsenti, mis on maailma suurim tõus. Dollaris arvestatuna on nad kolmandal kohal, kirjutab Bloomberg.