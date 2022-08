Aasia investorid on lootusrikkad

Jätkuvalt on vähemalt USAs investorite lemmikteema see, mida USA keskpanga juht Jerome Powell räägib täna Jackson Hole’i keskpankurite üritusel. Mõnel päeval on seetõttu aktsiaturud langenud ja teisel päeval jälle tõusnud. Uuel nädalal peavad investorid leidma uue kondi, mida närida. Investorid keskenduvad millelegi muule, kuid mis see võiks olla?