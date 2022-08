Riskifondide «kuumade koerte» indeks ennustab aktsiate müügilainet

Lori Calvasina veetud analüütikute meeskond kutsub seda portfelliindeksit «riskifondide kuumadeks koerteks». Seal on maailma 300 suurema riskifondi käes olevad aktsiaid. Portfelli uuendatakse neli korda aastas pärast seda, kui fondid on avaldanud nende käes olevad aktsiad.

Avastatud on selline muster, et kui «kuumad koerad» hakkavad tootluselt jääma maha võrdsete aktsiate osakaaluga S&P 500 indeksiversioonist, siis on see sageli märk, et börsilangus on ukse ees.