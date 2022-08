Madis Müür: ettevaatust, kui inimesed hakkavad sääste analüüsi ja riskitajuta tipust sisse suruma

Kui Arno isa soovitusel investeerimismajja jõudis, olid kasumid juba teenitud. Läheb iga suurema ralliga täpselt samamoodi. Valdkonna ettevõtjad teenivad kasumit, tark raha tuleb vara ja teenib kasumit, nutikamad jaeinvestorid teenivad mingit kasumit.

Kui ralli aga piisavalt kaua kestab, naabrinaine juba kasumi eest auto, teleka, eluaseme ja kaaslase on parema mudeli vastu vahetanud, siis see on märk peo lõpu lähenemisest.

Pärast jagamistundi diskole jõudnud viimane varahommikune vahetus jääb ise rongi alla. Alati! Läks nii aktsiates, krüptos, Holllikas ja Politseikroonikas, läheb ka kinnisvaras ja päiksepaneelides. Nii on nagu elu käib.

Turupsühholoogia mõjutab kõiki

Investeerimine on suuremale jaole ka professionaalsematele investoritele arvestatavas osas sotsiaalne tegevus. Turupsühholoogia mõjutab kõiki. Eks see on inimlik, mingisugune eeskujuks olevate investorite, targa raha analüüs, paigutused ja validatsioon, hetke popid aktsiad ja trendid (LHV on buldooser, kinnisvara on uus bitcoin ehk inflatsioonikaitse jne), kõik mõjutab meid.

Inimene on kariloom ja enda psühholoogia ohver, eriti investeerimises. Kui peole jõuab see FOMO (kartus hiljaks jääda) seltskond, kes analüüsi ei tee, vaatab ainult senist kasvugraafikut ja sõprade-naabri uusi vidinaid, siis GG tüdrukud ja poisid! Rallitakse hind viimases faasis veel eriti terava tõusunurga all täiesti ulmetasemele ära.

Algaja tahab kiiret kasumit sealt, kus seda pole