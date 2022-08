Investorite usk on kadunud: euro vastu tehakse üüratuid panuseid

Financial Timesi andmetel oli eelmise nädala seisuga kasvanud euro langusele panustavate lepingute arv 44 100 lepinguni. See oli suurim näit alates 2020. aasta märtsikuust, kui neid lepinguid oli ligi 87 000.

Põhjuseid, miks investorid ja kauplejad eurosse ei usu, on mitmeid: euroala ei saa kuidagi inflatsiooni kontrolli alla. Kuigi nädalavahetuse kohtumisel Jackson Hole's andis Euroopa Keskpanga juht Christine Lagarde mõista, et rahanduspoliitika hakkab nüüd konservatiivne olema, käsikäes intressitõusudega, ei lahenda see euroala probleemi: taevasse kerkinud energiahindu, mille pärast - peamiselt - inflatsioon ülse nii suur on. Juulikuus oli euroala inflatsioon 8,9%, Eestis ligi 23%.