«Järgmine kümnend tuleb väga valus» - Huawei juhi sõnum töötajatele puudutab kõiki investoreid

Huawei juht Ren Zhengfei saatis töötajatele kirja, milles selgitab, et jahenemist saab nüüd igaüks tunda ning Huawei ülesanne on muutunud oludes kuidagi ellu jääda.

«Minevikus võtsime omaks globaliseerumise idee ja püüdsime teenindada tervet inimkonda. Mis on nüüd meie ideaal? Jääda ellu ja teenida natuke raha, kui me saame. Praegusest vaatepunktist lähtudes peame turustruktuuriga kohanema ja vaatama, mida saab teha ja mis tuleb maha jätta,» kirjutas Huawei juht töötajatele.

SOAS China instituudi direktor Steve Tsang ütles Guardianile, et Huawei juhil on Hiinas positsioon, mis võimaldab tal olla avameelsem kui teistel ettevõtete juhtidel ning seetõttu peaksid inimesed tema juttu tõsiselt võtma. «Kui selline inimene nagu Ren tunnistab, et riigi olulisemaid ettevõtteid, nagu Huawei, võivad USA sanktsioonide tõttu hädas olla, siis näitab see, et terve Hiina majandus laiemalt on haavatav.»