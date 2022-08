Ekspert: halvem on alles ees, USA majandust päästaks langusest vaid ime

Ta hoiatas, et USA vajab majanduslanguse vältimiseks imet.

«Meil on kindlasti majanduslangus, kuna suur rahapoliitika karmistamine hakkab mõju avaldama,» ütles ta CNBCile. «Praegu pole see veel täielikult mõju avaldanud.»

Yale’i ülikooli professor ja USA keskpanga endine ökonomist märkis, et ega USA keskpanga juhil Jerome Powellil pole midagi muud teha kui võtta eeskuju Paul Volkerist. Volker sõdis 1980ndatel käest lastud inflatsiooniga agressiivsete intressitõusuga.

«Vaadake kui palju haiget tegi Volcker USA majandusele inflatsioonilõksust väljumisel. Selle tagajärjel tõusis tööpuudus kõrgemale kümnest protsendist,» ütles Roach. «Ainus võimalus seda vältida on juhul, kui Powell sööb oma sõnu ja ei vii reaalintressimäära üles. Sellest oleme me praegu väga kaugel.»

Roachi arvates hakkab USAs tööpuudus kasvama. Ta eeldab, et tööpuudus ületab viis protsenti, kuid loodav, et see ei lähe sealt väga palju üles.

Lõplikud otsustajad on tarbijad. Roach spekuleerib, et tarbijad kapituleeruvad varsti jätkusuutliku suure inflatsiooni ees. Kui see juhtub, siis väheneb tarbimine ja see lööb kogu majandust ning teeb tööturul haiget.

Roach pole ka välismaa suhtes positiivsem. Maailmamajandus peaks langema. Ta kahtleb, kas Hiina suudab hoida majandusaktiivsust, kuna riik mängib nulltolerantsi koroona suhtes, mis põhjustab tõsiseid tarneahela probleeme ja halvendab Läänega suhteid. Ta on iseäranis mures USA ja Hiina suhete pärast, millest kirjutab novembris ilmuvas raamatus.