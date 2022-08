Maksuamet otsib raha: Prantsusmaa pani roboti illegaalseid basseine otsima

Prantsusmaa otsib riigikassa täitmiseks erinevaid viise. Üks maks, mida rahvas maksma peab, on nn basseinimaks, ca 200 eurot basseini kohta, kirjutab The Guardian.

Sellest on mitmed prantslased kõrvale hoidnud: kui bassein pole registreeritud, siis pole ka maksu, mida nõuda. Prantsusmaa maksuamet hakkas kahtlustama, et riigil on võimaik rohkem raha kätte saada ja lasi Googlel ja Capegeminil ehitada tehisintellekti süsteemi, mis pidi satelliidipiltidelt ebaseaduslikke basseine otsima. Tänaseks on leitud 20 356 illegaalset basseini ning maksuamet kavatseb otsinguid jätkata.