Esimene Euroopa riik püstihädas - gaasistrateegia kukkus kokku

Handelsblatt kirjutab, et see uudis tabas Euroopat kui välk selgest taevast: Poola oli kevadel üks esimesi, kes end Venemaa gaasist võõrutas. Riigil oli raudkindel gaasiplaan olemas: torujuhe läbi Läänemere ja gaasileping Norrast. Nüüd selgus, et vaidlused Norra riigiga ja tehnilised viperused ähvardavad Poola talvel gaasita jätta.