Pro Kapital ostab ajaloolise hoone Vilniuse kesklinnas

Pro Kapital Grupp Leedu tütarettevõte ostis Vilniuse kolledžile kuuluva neljakorruselise hoone, mis on ehitatud 1957. aastal ja mille kogupindala on 3 400 ruutmeetrit, koos 0,24 hektari suuruse riigi omandis oleva maa-ala rendiõigusega aadressil Naugarduko tn 5, Vilnius. Hoone esialgne müügihind oli 3,2 miljonit eurot. 5. juulil toimunud enampakkumisel osales 14 osalejat.

«See paljulubav investeering Vilniuse kesklinnas täiendab meie portfelli, mis koosneb meie ettevõtte poolt arendatavatest kõrgetasemelistest elamutest. Naugarduko tänava mäelt avaneb suurepärane panoraam Vilniuse vanalinnale; kultuuri-, haridus- ja meelelahutusasutustesse pääseb jalgsi, mis muudab selle eriti atraktiivseks elamis- ja töökeskkonnaks. Pärast rekonstrueerimist sulandub see hoone meie ettevõtte poolt läheduses arendatava Šaltinių Namai I Attico kvartaliga,» ütles AS Pro Kapital Grupp tegevjuht Edoardo Axel Preatoni.

«Me tahame säilitada ja tuua esile selle hoone ja selle ümbritseva keskkonna eelised ja pärandi. Täpsemad plaanid ja investeeringud saame aga avalikustada alles projekti hilisemas arengufaasis. Meie ettevõte alustas investeeringuid Vilniuse vanalinna sellesse ossa juba 2004. aastal. See asukoht üllatab isegi paljusid kohalikke inimesi oma muljetavaldavate panoraamidega linnale ja kesklinnas valitseva rahulikkusega,» ütleb Neringa Rasimaviciene, Pro Kapital Vilnius tegevdirektor.

Vaid mõnesaja meetri kaugusel äsja omandatud Vilniuse kolledži hoonest, Aguonų ja Šaltinių tänavate ristmikul, on Pro Kapital arendanud kaks uut kvartalit: Šaltinių Namai ja Šaltinių Namai I Attico.

Ettevõte on investeerinud 25,3 miljonit eurot Šaltinių Namai arendusse, mis koosneb kuuest klassikalise vanalinna arhitektuuriga elamust, mille esimestel korrustel on äripinnad ja 11 ridaelamut. Arenduse kogupindala on üle 19 000 ruutmeetri.