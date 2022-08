Investorid on äraootavad, kus hea uudis on halb

Investorid ootavad USA tööturunäitajaid, kus paradoksaalselt on hea uudis halb ja vastupidi. Kui tööturunäit on tugev, tähendab see, et majandus on heas seisus, mis annab keskpangale lisaajendi intressitõstmiseks. See on aga investoritele halb. Kui näit tuleb nõrk, võib see panna keskpanka mõtlema, et ehk valida vähemagressiivne intressitõus.