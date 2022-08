EfTENi fondiosaku puhasväärtus kasvas

Fondi varade puhasväärtus ulatub 27 miljoni euroni, millest pea 10 miljonit eurot on investeerimata, teatas EfTEN börsile.

Suvi oli EfTENi teatel Balti riikide ärikinnisvaraturul väga vaikne ning suuremaid tehinguid sisuliselt ei tehtud. Kas see tähendab, et ostjate ja müüjate hinnaootuste vahel on tekkinud suuremad käärid, näitavad ettevõtte hinnangul lähikuud.