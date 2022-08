Naeruväärne palgatõusu pakkumine ajas Briti postitöötajad streikima

CWU nõudis, et ettevõte kataks inflatsiooni tõusust tingitud elatustaseme vähenemise. Ühendkuningriigis on inflatsioon 40 aasta tipus ja ulatus juulis 10,1 protsendini. Inflatsioon peaks kiirenema 20 protsendi kanti, sest maagaasi hind on tõusnud.

«Reaalsus on selline, et Covidi-mull lõhkes ja me nägime, mis juhtus majandusega,» ütles Royal Mailii juhatuse esimees Simon Thompson BBC-le. «Tänane reaalsus on see, et me kaotame miljon naela päevas.»