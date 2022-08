ELMO Rendi tegevjuht kiidab õigeid otsuseid, käive ei suuda kahjumikasvuga sammu pidada

«ELMO Rent on sel aastal kasvanud igas mõttes – meie töötajate arv on kasvanud üle kolme korra, oleme soetanud 25 uut elektrisõidukit, parem analüütika ja autopargi juhtimine on võimaldanud kasvatada sõidukite kasutuses olevat aega 41%-ni, lühirendi müügitulu on teinud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suure kasvu. See kõik näitab, et oleme ettevõtte ja meeskonnana teinud õigeid otsuseid,» leidis ELMO Rendi suuraktsionär ja tegevjuht Enn Laansoo, Jr. «Suve lõpp on olnud kaugjuhtimistehnoloogia arendamise seisukohalt oluliseks verstapostiks – saime Transpordiameti heakskiidu, et võime alustada teenuse osutamist kaugjuhitavate sõidukitega Tallinna tänavatel. Tarkvara osas näeme tugevat ekspordipotentsiaali. Seda kinnitab kevadine ringreis Prantsusmaal ja Saksamaal, kus saime sooja vastuvõtu osaliseks nii kohalike asjatundjate kui meedia poolt ning septembrikuus oleme juba ka USA turul tehnoloogiat tutvustamas.»