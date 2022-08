Poola aktsiaturg on tänavu maailma suurim kukkuja

Varssavi börsil WIG20 indeks kukkus augustis 11 protsenti, mis on Bloombergi poolt jälgitud maailma 92 juhtivast aktsiaindeksist kõige kehvema liikumisega. Aasta algusest on Poola aktsiad kukkunud 32 protsenti. Liikumiselt jookevad Poola aktsiad vastu halvimale aastale alates 2008. aasta kriisist. Suhtarvudelt on Poola aktsiad konkurentidest ajaloo odavaimal tasemel.