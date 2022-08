Trigon kasvatas I poolaastal müügitulu ja plaanib maksta dividendi

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 14. oktoobril arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev ehk ex-päev 13. oktoober. Dividendid makstakse aktsionäridele 20. oktoobril.

30. juuni seisuga omas Trigon Property Development ühte arendusprojekti, milleks on 12,8 hektari suurune maa-ala Pärnu linnas. Alale on planeeritud luua äri-, tööstus- ja logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes sooviksid tuua oma äritegevuse arendusprojekti alale, mis võimaldaks ettevõttel lisada väärtust enda omandis olevatele kruntidele.