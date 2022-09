PRFoods kasvatas jõudsalt kahjumit

Kalakasvatuse ja -müügiga tegeleva ettevõte teatas, et juuni lõpu seisuga on lõhe turuhind kasvanud aastaga 67,7 protsenti ja vikerforelli oma 75,9 protsenti.

«Suurim mõju tulemustele oli Soome äriüksuse müügil, mis oli raskes kahjumis ning kannatas nii kehva juhtimise kui pandeemia käes,» teatas PRFoodsi juhatuse liige Indrek Kasela. «Parandus avalikustatud andmetes on tehtud 12 kuu vahearuandes, kus Soome üksus ei näidata kui äritegevuse lõpetamist (ingl. keeles discontinued operations) vaid tütarettevõtte müügina ning sellest tulenevalt on Soome üksuse tulemused kajastatud konsolideeritud tulemustes kuni ettevõtte müügini. Vastav parandus on tehtud ja kooskõlastatud audiitorite soovitusel.»