Saunum Grupp kaotas käivet

«Augustis tegime rekordilähedase tulemuse saunaehituses. Planeeritust tagasihoidlikumaks jäi keriste müük, ent müügiosakonna puhkustest tulenevat hõredat mehitatust ning üleüldist ärevat majanduskeskkonda arvestades olen tulemusega rahul,» ütles Saunum Group AS juhatuse liige Henri Lindal.

«Täitsime tellimusi Eesti partneritele, Jaapanisse, Leetu ja Soome. Erinevalt eelmise aasta augustist polnud meil suuri ühekordseid tellimuse täitmisi nagu näiteks mullune üle 60 000 eurone Austraalia saadetis,» lisas Lindal. «Peame üldiselt arvestama asjaoluga, et hetkel on terve saunasektor languses. Samas näeme, et Saunum suudab tänavu siiski kasvada ning seeläbi ka turuosa kasvatada.»