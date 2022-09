Maailma võimsamatel riikidel on Venemaa naftaga oma plaan

Kuid võib-olla läheb kõik teisiti: nimelt kirjutab Bloomberg, et reedel G7 tippkohtumisel hakkavad riikide esindajad arutama, kas peaks asja teistmoodi lahendama. Riikidel on plaan, et tegelikult võiks Venemaa naftat edasi osta – aga sellele tuleb kehtestada hinnalagi, et maailmaturul nafta hinda alla tuua. Vähemalt selline on G7 riikide plaan.