Investeerimisguru: supermulli lõhkemine tooks kaasa tragöödia

Ta loodab, et tragöödia ei tule väga suur. «Tavaliselt toimuvad karutururallid enne, kui investorid hakkavad oma seise ümber vaatama,» märkis ta. «Majanduse allakäik on selgelt alanud, ja sedasi läheb alati supermulli lõhkedes.»

Kolmel sarnasel juhtumil on esialgsetest börsikahjudest teenitud pool tasa ja siis on hakanud majandus halvenema. Selle suve ralli sobib tema sõnul kenasti sellesse mustrisse.

«USA aktsiaturg on väga kallis,» ütles Grantham. «Inflatsiooni kasv on juba löönud aktsiate suhtarve, kuid see on toimunud tavapärasest aeglasemalt. Nüüd on hakanud fundamentaalnäitajad enneolematult halvenema.»