Ebakindlust on nii palju, et nõnda heldelt kui viimastel aastatel suuri summasid enam välja ei käida. See ebakindel tunne hakkab Uudami hinnangul mõjutama just neid ettevõtteid, kes on pisut küpsemas faasis ja tahaksid juba suuremaid summasid kaasata. Fondid muutuvad konservatiivsemaks ja veeretavad iga senti peos. Sest päris alustavatel ettevõtetel hoiavad silma peal ingelinvestorid – selles vallas, kus mõnesaja tuhande euroga hakkama saab, Uudami sõnul elu endiselt keeb. Samas nentis ta, et terves maailmas tegeleb tehnoloogiasektor kui mitte suurkoondamiste, siis vähemalt palkamise külmutamisega. Sellest pole pääsenud ka Eesti ettevõtted, kus Lindpere hindab, et kaod on umbes 20 protsenti.