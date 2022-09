Investor Mari: augustikuu tõi lisaraha

Kõige suuremat, 10-protsendist langust näitas Incapi aktsia. Kuigi ettevõtte tulemused on jätkuvalt head ja juuli lõpus tabas aktsiat ralli, mis ta 15,6 euro tasemele viis, siis terve augustikuu jooksul on aktsia aina langenud. Praegu on väärtpaber 13,5 euro juures. Hästi langes ka Blackstone Groupi aktsia, mis pole mulle muidu väga pikka aega muret valmistanud.

Rahalises mõttes aitas portfelli kõige paremini kergitada Enefit Greeni aktsia: kuu ajaga lisandus 9% ehk 327 eurot. Ma kahtlustan, et kui sügisel elektri hinnad edasi tõusma peaksid, siis jõuab aktisa 5 euroni ära küll. Enefiti prospektist sai ju eelmisel aastal lugeda, et nemad on oma kalkulatsioonid teinud nii, et nad elavad suurepäraselt ära ka siis, kui elektri hind on kaugel alla 100 euro megavatt-tunni eest. Praeguseks on sellised tasemed kõrgelt ületatud. Seda näitasid ka Enefiti teise kvartali tulemused – raha voolab firmasse nii palju sisse, et kui siit dividendi ei saa, siis ma ka ei tea enam, kuhu siis veel investeerida!