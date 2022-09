USA käsib Nvidial ja AMD-l lõpetada tehisintellekti kiipide müümine Hiinasse

Nvidia ja AMD teatasid kolmapäeval, et USA valitsus käskis neil peatada teatud suure jõudlusega kiipide eksport maailma suuruselt teise majandusse, vahendab Reuters.

Ametlikus avalduses ütles Nvidia, et USA ametnikud teavitasid neid, et nõue tuleneb potentsiaalsest ohust, et tooteid võidakse kasutada või edastada «sõjalisele lõpptarbijale». Koheselt jõustuvad piirangud hõlmavad Nvidia A100 ja tulevasi H100 integraallülitusi ning kõiki neid sisaldavaid süsteeme.