Jeen langes dollari suhtes 24 aasta madalaimale tasemele

Jeen on langenud dollari suhtes alates märtsist, kui see püsis umbes 115 peal.

Jaapani keskpank pole võtnud eeskuju USA Föderaalreservist ja paljudest teistest keskpankadest, kes on tõstnud oma intressimäärasid, et võidelda Ukraina sõjast hoogu saanud inflatsiooniga.

«Kui vaadata, millal Jaapani keskpank on sekkunud jeeni ostmiseks, siis see on umbes selle taseme juures,» ütles Crédit Agricole CIB analüütik David Forrester.