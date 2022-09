LHV Kindlustus hakkab juhti otsima

Jaanus Seppa on töötanud LHV-s alates 2020. aasta kevadest ehk AS-i LHV Kindlustus asutamisest alates. Tänaseks on ettevõte võitnud 149 000 kliendi usalduse ja kasvanud enam kui 30 töötajaga kahjukindlustusseltsiks.

«Uue ettevõtte käivitamine on tähendanud kaht väga pingelist aastat. Ettevõttel on võimekas meeskond, mis annab edaspidiseks eelduse LHV Kindlustuse heale käekäigule. Käivitajana on sobiv hetk taanduda ja pühendada rahulikumalt aega isiklikele teemadele. Hea meel on üle anda ettevõte, mis on niivõrd heas seisus ja võimeline edasi arenema,» ütles Jaanus Seppa.