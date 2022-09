Võlakirju on tabanud esimene krahh 40 aasta jooksul

Bloomberg kirjutab, et nende andmete järgi on maailma võlakirjade indeks kukkunud oma 2021. aastasse jäävast viimasest hinnatipust 20% - see tähendab, et laialt levinud definitsiooni järgi on tegu karuturuga.

Täpsemalt langes 20% Bloomberg Global Aggregate Total Return Index. Seal sees on nii riigivõlakirjad kui ka suuremate ja olulisemate ettevõtete võlakirjad.

«Ma kahtlustan, et alates 1980ndate aastate keskpaigast jätkunud erakordne pulliturg on läbi saamas,» ütles Bloombergile Kanada CI Financialis investeeringutega tegelev Stephen Miller.

Milleri hinnangul ei ole võlakirjade suure languse vastu suurt midagi ette võtta: kui muidu võiksid valitsused ja keskpangad rahalist stiimulit kasutada, siis praegu on see võimatu, sest inflatsioon on liiga kõrge ja sellega antaks hinnatõusule veelgi hoogu. Samas röövivad inflatsioon käsikäes intressimäärade tõstmisega võlakirjaturult veelgi likviidsust vähemaks. Ja kui raha pole, langevad väärtpaberid edasi.

Võlakirjade säärane langus on andnud hoobi ühele kõige klassikalisemale investeerimisstrateegiale: põhimõttele, et portfellis peaks olema 40% võlakirju ja 60% aktsiaid. Bloombergi andmetel on sellised portfellid langenud tänavu 15%. See on kõige halvem tulemus alates 2008. aastast alates.

Kuigi indeks näitab laiapõhjalist 20-protsendist kukkumist, siis regiooniti on pilt väga erinev. Kõige hullemas seisus on Euroopa võlakirjad, mis tegelikult ainsana päris-karuturu mõõdu välja venitavad. Igal pool mujal, kaasa arvatud Aasias ja Aafrikas on olukord parem. Bloombergi andmetel on Lääne-Euroopa võlakirjad kukkunud 24,4%, Ida-Euroopa võlakirjad aga tervelt 38,4%.