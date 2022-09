Gaasikriis kogub hoogu, euro kukkus läbi 0,99 USA dollari taseme

Euro kukkus värskele 20-aasta madalamale tasemele ja läbis 99 USA sendi taseme. Euro maksis 0,9890 dollarit, mis teeb ühisraha kursilanguseks 0,67 protsenti.

Käivad kuulujutud, et Euroopas keelatakse gaasiga tulevikutehingute tegemine, raporteeris Bloomberg. Euroopas jätkub gaasi vaid 2,5 kuu jagu ehk sellega ei elata talve mitte mingi valemiga üle. Venemaa mängib gaasisõda.

Kuna elektrituru kõikuvus (volatiilsus) on suur, nõuti energiaturul lisatagatisi. Kuna Soome ja Rootsi elektritootjad on varem müünud pikaajaliste lepingutega elektrit praegusest turuhinnast palju odavamalt, siis nõuti neilt lisatagatisi, et nad oleksid võimelised oma lepingulisi kohustusi täitma. Rootsi ja Soome valitsus teatas, elektritootjatele riigi poolt garantiide andmisest, et elektritootjad ei muutuks maksejõuetuks. Võimalik, et sellega välditi Euroopa energiaturul Lehmani momenti.

USA WTI nafta kallines 2,2 protsendi võrra 88,75 dollarini barrelist. Brenti nafta kallines Londonis 2,3 protsendi võrra 95,16 dollarini.

Aasias on päev kulgenud languse tähe all. Erandiks on Austraalia, kus aktsiaindeks tõusis 0,2 protsenti. Jaapani aktsiaturg langes 1,28 punkti ehk 0,00 protsendi võrra, Hongkong 1,3 protsendi jagu ja Hiina 0,6 protsenti.

Riskifondivalitseja Bridgewater kirjutas, et Euroopa gaasihäda ei maksa näha lühiajalisena. Energia on kallis ja lööb tarbijaid ja tööstusi aastaid. Probleemid ei kao talve möödudes. Kui energiaisisendid jäävad kalliks, on löögi alla pikaajaline Saksamaa tööstus ja laiemalt Euroopa produktiivsus.