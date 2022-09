Hepsor ostis Riias 40 korteriga maja ehituseks sobiva kinnistu

Hepsoril on Lätis erinevates etappides neli elukondlikku arendusprojekti. Käesoleval aastal valminud Baložu 9 arendusprojekti kõik 18 korterit on omanikele üle antud. Kuldīgas Parks arendusprojekti, mille planeeritav valmimisaeg on 2023. aasta teises kvartalis, 116 korterist on müüdud 67 ning broneeritud 4. Mārupes Dārzs arendusprojekti, mille planeeritav valmimisaeg on samuti 2023. aasta teises kvartalis, 92 korterist on müüdud 48 ning broneeritud 1. Strēlnieku 4b arendusprojekti 54 korterist on tänaseks müüdud 28.