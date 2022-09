Euroopa elektritootjate aktsiad kukuvad, kuna Nord Stream 1 seisab

Nord Stream 1 torujuhtmes ei liigu maagaas, sest Venemaa otsis põhjuse gaasivoo peatamiseks. See viskas Hollandis oktoobrikuu gaasihinna 30 protsenti üles. Hollandi gaasihinda käsitletakse Euroopa gaasihinnana.

Saksamaa, Rootsi ja Soome valitsused päästsid elektritootjaid, kes ei suutnud ise börsi nõutud lisatagatisi leida. Fortumil on suurosalus Saksamaa elektritootjas Uniper. Soome riik päästis seekord Fortumi 10 miljardi euroga. Aktsia kukkus 3,9 protsendi võrra 9,708 euroni.

Euroopa aktsiaturud on langenud 2-3 protsenti. Eriti valusasti sai pihta Saksamaa aktisaturg, mis kukkus 2,7 protsenti. Saksamaa tööstus on elanud aastakümneid odava vene gaasi toel, mis enam ei liigu ja mis on muutunud väga kalliks.